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Певец Иракли высказался об идее возродить «Фабрику звезд»

Любое грамотно сделанное шоу найдет своего зрителя, отметил Иракли.

Источник: Комсомольская правда

Певец Иракли считает, что в случае грамотного подхода к делу идея возрождения «Фабрики звезд» может оказаться весьма удачной. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным издания, артист отметил, что не следит за новостями и не знает, в какой форме будет происходить возрождение музыкального шоу, но сама идея шикарна «в своем фундаменте».

По словам артиста, успех шоу «Ставка на любовь», в котором он принимал участие, свидетельствует, что и любое другое грамотно сделанное шоу найдет своего зрителя.

Как писал сайт KP.RU, личная жизнь Ираклия Пирцхалавы похожа на мексиканский сериал. В 2014 году певец развелся с женой Еленой Гребенщиковой, от которой у него двое сыновей. Бывшие супруги даже приняли участие в популярном шоу «Ставка на любовь». При этом в период свободной жизни Иракли успел нагулять ребенка.