Певец Иракли высказался об идее возродить «Фабрику звезд»

Как писал сайт KP.RU, личная жизнь Ираклия Пирцхалавы похожа на мексиканский сериал. В 2014 году певец развелся с женой Еленой Гребенщиковой, от которой у него двое сыновей. Бывшие супруги даже приняли участие в популярном шоу «Ставка на любовь». При этом в период свободной жизни Иракли успел нагулять ребенка.