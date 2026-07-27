Певец Иракли высказался об идее возродить «Фабрику звезд»

Певец Иракли считает, что в случае грамотного подхода к делу идея возрождения «Фабрики звезд» может оказаться весьма удачной. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным издания, артист отметил, что не следит за новостями и не знает, в какой форме будет происходить возрождение музыкального шоу, но сама идея шикарна «в своем фундаменте».
По словам артиста, успех шоу «Ставка на любовь», в котором он принимал участие, свидетельствует, что и любое другое грамотно сделанное шоу найдет своего зрителя.
Как писал сайт KP.RU, личная жизнь Ираклия Пирцхалавы похожа на мексиканский сериал. В 2014 году певец развелся с женой Еленой Гребенщиковой, от которой у него двое сыновей. Бывшие супруги даже приняли участие в популярном шоу «Ставка на любовь». При этом в период свободной жизни Иракли успел нагулять ребенка.