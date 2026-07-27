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Стилист назвал главный модный тренд этого лета

Стилист Очилов заявил о моде на широкие брюки этим летом.

Источник: Комсомольская правда

Из-за своего удобства брюки-парашюты снова оказаилсь в моде летом текущего. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил стилист Анвар Очилов.

«Легендарный тренд “брюки-парашюты” остается в моде среди молодежи и в 2026 году. Эта мода пришла с Востока: Китая и Индии. Но больше это китайский стиль. Началось все в двухтысячных, а в 2025-м и текущем году возродилось», — сказал он.

По его мнению, сейчас это носибельно, к таким брюкам подходит грубая, жесткая обувь на платформе. Сегодня люди сами выбирают свой стиль.

Life.ru сообщил, что спортивная обувь, в особенности светлые и яркие кроссовки, не подходят для офисного стиля. Микс цветов, например разноцветные кроссовки или кеды с яркими вставками, считается недопустимым в офисной обстановке. Также не стоит увлекаться футболками с яркими принтами и светлыми джинсами.