Стилист назвал главный модный тренд этого лета

«Легендарный тренд “брюки-парашюты” остается в моде среди молодежи и в 2026 году. Эта мода пришла с Востока: Китая и Индии. Но больше это китайский стиль. Началось все в двухтысячных, а в 2025-м и текущем году возродилось», — сказал он.