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В Совфеде ответили на предложение ввести запрет на соцсети для подростков

Подростки все равно обойдут все ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Запрет соцсетей для несовершеннолетних является тупиком. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Он отметил, что подростки все равно обойдут все ограничения, а реальную проблему может решить только усиление работы правоохранителей с теми, кто вербует и шантажирует несовершеннолетних в интернете.

«Сегодня гораздо важнее усилить работу правоохранительных органов и профильных служб по выявлению тех, кто через интернет вовлекает детей в противоправную деятельность, занимается вербовкой, шантажом и психологическим воздействием», — сказал сенатор.

KP.RU писал, что на данный момент соцсети все чаще становятся для подростков не просто способом общения, а попыткой уйти от реальности и переживаний, а также быстро получить эмоции и ощущение значимости.