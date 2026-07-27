Лариса Долина переехала в новую квартиру и рассказала, где ее взяла

Певица уточнила: в одном доме находятся две отдельные жилые зоны. В одной живет она, в другой — ее дочь Лина и внучка Александра. У каждой части отдельный вход. Сейчас двери между ними держат закрытыми — кошки Долиной не ладят с питомицей дочери.