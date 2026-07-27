США грозит отключение электричества из-за жары

«Минэнерго выпустило чрезвычайное распоряжение с целью обеспечить электроэнергией американских потребителей в 17 штатах в связи с экстренной ситуацией из-за жары», — сказано в релизе, который распространило ведомство.
При этом портал PowerOutages.us информирует, что более 61,5 тысячи потребителей уже остались без электричества.
Напомним, экстремальная жара угрожает более чем 100 миллионам жителей США. Синоптики прогнозируют продолжительный период аномальной жары, которая может создать риски для здоровья населения и увеличить нагрузку на энергосистемы.
Ранее сообщалось, что в США из-за аномальной жары погибли минимум 25 человек, а без света остались не менее 840 тысяч американских домохозяйств.
Тем временем климатолог Фаццини объяснил, что аномальная жара в Европе вызвана потеплением в Арктике.