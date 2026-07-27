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Приморские врачи извлекли из бронха пациента кость спустя полгода после ее попадания

В Краевой клинической больнице № 2 врачи помогли гражданину КНДР извлечь из бронха куриную кость, которая находилась там более полугода. Мужчина страдал от кашля и периодического повышения температуры, причину которых удалось определить после компьютерной томографии. За полгода кость вызвала воспаление и почти вросла в стенку бронха. Кость, полностью перекрывшую просвет бронха, извлекли с помощью бронхоскопа. После.

В Краевой клинической больнице № 2 врачи помогли гражданину КНДР извлечь из бронха куриную кость, которая находилась там более полугода. Мужчина страдал от кашля и периодического повышения температуры, причину которых удалось определить после компьютерной томографии. За полгода кость вызвала воспаление и почти вросла в стенку бронха. Кость, полностью перекрывшую просвет бронха, извлекли с помощью бронхоскопа. После вмешательства пациент прошел курс лечения от осложнений из-за длительного нарушения вентиляции легкого. Сегодня мужчина уже выписан домой в удовлетворительном состоянии.