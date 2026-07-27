Мошенники пытались украсть 2,6 млн у жены бойца СВО из Хабаровского края

Женщина сняла с банковского счёта 2,6 миллиона рублей, купила билет и приехала в Хабаровск. По дороге в аэропорт она всё же решила проверить инструкции звонивших и пришла на приём к заместителю прокурора Железнодорожного района Андрею Власенко.