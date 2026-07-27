Мошенники пытались украсть 2,6 млн у жены бойца СВО из Хабаровского края

Супруга бойца СВО из Комсомольского района едва не отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей, поверив в обвинение в финансировании иностранных вооружённых сил. Женщину остановили по пути в аэропорт, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Накануне аферисты позвонили женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что от её имени якобы переводили деньги за границу. Чтобы «доказать непричастность» к преступлению, злоумышленники велели потерпевшей снять все накопления и лично привезти деньги в Москву.
Женщина сняла с банковского счёта 2,6 миллиона рублей, купила билет и приехала в Хабаровск. По дороге в аэропорт она всё же решила проверить инструкции звонивших и пришла на приём к заместителю прокурора Железнодорожного района Андрею Власенко.
Сотрудник прокуратуры заметил, что посетительница ведёт себя необычно, расспросил её о случившемся и убедил прекратить разговоры с незнакомцами. Затем женщину вместе с деньгами передали прибывшей следственно-оперативной группе.
По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают участников схемы, которым женщина должна была передать сбережения в Москве.