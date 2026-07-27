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Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон осудила слова главы форума АСЕАН

В Пхеньяне отреагировали на заявления главы форума АСЕАН о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Источник: Комсомольская правда

Пхеньян жестко раскритиковал заявление, принятое на форуме АСЕАН в июле, за то, что в нем затронули тему денуклеаризации КНДР. С соответствующим заявлением выступила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, занимающая должность заведующей Общим отделом ЦК Трудовой партии.

Глава филиппинского МИД Тереза Лазаро, председательствующая на форуме АСЕАН, говорила о «международных усилиях по полной денуклеаризации Корейского полуострова».

«Выражаю серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР», — прокомментировала Ким Е Чжон.

По ее словам, с учетом реалий в регионе тема денуклеаризации больше не имеет ни концептуальной, ни практической значимости.

В свою очередь в российском МИД подчеркнули, что Москва не поддерживает призывы к денуклеаризации полуострова.

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