Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон осудила слова главы форума АСЕАН

Пхеньян жестко раскритиковал заявление, принятое на форуме АСЕАН в июле, за то, что в нем затронули тему денуклеаризации КНДР. С соответствующим заявлением выступила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, занимающая должность заведующей Общим отделом ЦК Трудовой партии.
Глава филиппинского МИД Тереза Лазаро, председательствующая на форуме АСЕАН, говорила о «международных усилиях по полной денуклеаризации Корейского полуострова».
«Выражаю серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР», — прокомментировала Ким Е Чжон.
По ее словам, с учетом реалий в регионе тема денуклеаризации больше не имеет ни концептуальной, ни практической значимости.
В свою очередь в российском МИД подчеркнули, что Москва не поддерживает призывы к денуклеаризации полуострова.