Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон осудила слова главы форума АСЕАН

Пхеньян жестко раскритиковал заявление, принятое на форуме АСЕАН в июле, за то, что в нем затронули тему денуклеаризации КНДР. С соответствующим заявлением выступила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, занимающая должность заведующей Общим отделом ЦК Трудовой партии.