На Иркутском водохранилище оштрафовали судоводителя за игнорирование ГИМС

На Иркутском водохранилище инспекторы ГИМС привлекли к ответственности судоводителя, проигнорировавшего законное требование об остановке.
— Инцидент произошёл 19 июля в заливе Якоби, во время патрулирования, было обнаружено маломерное судно в акватории, где стоянка и передвижение запрещены. Инспекторы подали звуковой сигнал, но владелец плавсредства не сбросил ход и не реагировал на повторные команды остановиться, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Патрульный катер догнал нарушителя, зафиксировал его бортовой номер и установил личность. В ходе проверки оказалось, что срок технического освидетельствования судна истёк ещё в апреле этого года.
На следующий день мужчина явился в инспекцию для дачи объяснений. За эксплуатацию судна без действующего техосмотра ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей по статье 11.8 КоАП РФ.
Помимо этого, за отказ подчиниться требованиям инспекторов судоводителю вынесли письменное предупреждение по статье 19.4 КоАП РФ.
В ГУ МВД по Иркутской области напомнили, что подобные нарушения фиксируются не впервые и каждый случай тщательно разбирается.