«СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение подряд

«Второй тайм вышел неплохим. Много было подходов — это то, что я сейчас вспоминаю. Какие-то хорошие полумоменты может были. Но не хватает реализации, где-то исполнительского мастерства. Я думаю, в этом вопрос. Ну и не забываем, у нас 50 процентов новых игроков. Хорошие дела и хорошая игра быстро не делаются. Мы в стадии становления. Мы ставим игру, пытаемся играть, и думаю придём к результату. Главное, чтобы футболисты верили в то, что мы делаем. А они верят», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов.