«СКА-Хабаровск» потерпел третье поражение подряд

В первенстве Первой лиги по футболу завершился уже третий тур, а хабаровские футболисты так и не победили. Заключительная игра первого выездного турне завершилась очередным поражением «СКА-Хабаровска» — 0:1, сообщает hab.aif.ru.
Свой третий матч армейцы Хабаровска играли в Уфе. Уже в первом тайме в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дилан Ортис. В дальнейшем у гостей были шансы забить и перевернуть игру, но все надежды разбились в пух и прах об блестящую игру голкипера хозяев Александра Беленова. Как итог — 1:0, победа «Уфы» на своём поле. «СКА-Хабаровск», не взяв ни одного очка на выезде, возвращается домой, где 2 августа проведёт первый домашний матч сезона.
«Второй тайм вышел неплохим. Много было подходов — это то, что я сейчас вспоминаю. Какие-то хорошие полумоменты может были. Но не хватает реализации, где-то исполнительского мастерства. Я думаю, в этом вопрос. Ну и не забываем, у нас 50 процентов новых игроков. Хорошие дела и хорошая игра быстро не делаются. Мы в стадии становления. Мы ставим игру, пытаемся играть, и думаю придём к результату. Главное, чтобы футболисты верили в то, что мы делаем. А они верят», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов.
После трёх туров «СКА-Хабаровск» идёт на последнем месте в турнирной таблице. Ранее армейцы уступили «Челябинску» и «Ротору». Впереди — домашний дебют команды.