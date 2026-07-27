Жена Петросяна Брухунова снялась в образах с аксессуарами на 3,5 миллиона рублей

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам на своей странице в соцсети свои свежие образы с дорогостоящими аксессуарами. Telegram-канал «Звездач» подсчитал примерную стоимость вещей, в которых появилась блогерша.
Первый образ супруги артиста составили юбка стоимостью 25 тысяч рублей, балетки Chanel за 85 тысяч рублей, жакет примерно за 10 тысяч рублей и клатч Zara за пять тысяч рублей.
Основная часть стоимости второго образа пришлась на аксессуары. На Брухуновой были часы Cartier стоимостью почти 1,8 миллиона рублей и кольцо Bvlgari за 930 тысяч рублей, также лук дополнила сумка Chanel за 570 тысяч рублей.
Таким образом, общая стоимость вещей, попавших в кадр, составила около 3,4 миллиона рублей.
Ранее Татьяна Брухунова опубликовала редкое видео с мужем и рассказала, за что считает его идеальным мужчиной. Ролик был снят во время отдыха пары в ресторане. На кадрах 80-летний юморист сидит за столиком с коктейлем, улыбается и машет в камеру.