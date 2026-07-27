Жена Петросяна Брухунова снялась в образах с аксессуарами на 3,5 миллиона рублей

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала редкое видео с мужем и рассказала, за что считает его идеальным мужчиной. Ролик был снят во время отдыха пары в ресторане. На кадрах 80-летний юморист сидит за столиком с коктейлем, улыбается и машет в камеру.