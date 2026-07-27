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В Госдуме рассказали о бесплатном предоставлении учебников школьникам

Депутат Свищев сообщил, что школьные учебники предоставляются бесплатно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе, в том числе рабочие тетради, предоставляются школьникам бесплатно за бюджетные средства школ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Согласно федеральному закону “Об образовании в РФ”, школы обязаны бесплатно предоставлять обучающимся учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе. Это касается всех учебников, входящих в федеральный перечень, и рабочих тетрадей, которые являются частью утвержденного учебно-методического комплекта и используются на уроках в обязательном порядке», — сказал Свищев.

Парламентарий уточнил, что учебники и пособия выдаются детям в пользование, то есть остаются собственностью школы — библиотечного фонда.

«Рабочие тетради часто становятся предметом споров. Генеральная прокуратура РФ в своих разъяснениях указывает: если рабочая тетрадь внесена в утвержденный школой список литературы и обязательна для освоения программы, она должна предоставляться бесплатно. Школа обязана закупить их за бюджетные средства», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что обеспечение учеников рабочими тетрадями и материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются школами только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях, по его словам, приобретение — это добровольное решение родителей.

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