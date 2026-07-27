В Госдуме рассказали о бесплатном предоставлении учебников школьникам

Депутат подчеркнул, что обеспечение учеников рабочими тетрадями и материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности школы. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются школами только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях, по его словам, приобретение — это добровольное решение родителей.