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Подведены итоги фотоконкурса «АиФ-Дальинформ» «Лето на колёсах — 2026»

Сегодня, 27 июля, мы называем трёх автовладельцев, которые набрали больше всего голосов читателей.

«АиФ-Дальинформ» завершает голосование и подводит итоги конкурса фотографий «Лето на колёсах — 2026». Сегодня, 27 июля, мы называем трёх автовладельцев, которые набрали больше всего голосов читателей.

1 место — Андрей К., 285 голосов.

2 место — Наталья Д., 264 голоса.

3 место — Анастасия, 99 голосов.

Поздравляем победителей и благодарим за участие всех автолюбителей, приславших снимки! Ждём хозяев на награждение в редакцию «АиФ-Дальинформ» завтра, 28 июля. За призами можно прийти по адресу Владивостокская, 22, офис 7 после 13:00. Все уточняющие вопросы задавайте по телефону редакции 75−56−66.