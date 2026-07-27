Подведены итоги фотоконкурса «АиФ-Дальинформ» «Лето на колёсах — 2026»

Поздравляем победителей и благодарим за участие всех автолюбителей, приславших снимки! Ждём хозяев на награждение в редакцию «АиФ-Дальинформ» завтра, 28 июля. За призами можно прийти по адресу Владивостокская, 22, офис 7 после 13:00. Все уточняющие вопросы задавайте по телефону редакции 75−56−66.