Пранкеры Вован и Лексус ответили, за что получили ордена Дружбы

Пранкеры отметили, что получают сообщения от людей из разных стран, которые благодарят их за помощь в понимании происходящих политических событий. Ранее они не комментировали информацию о награждении, однако фотографии с церемонии в Кремле летом 2024 года публиковал писатель Захар Прилепин.