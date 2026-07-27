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Пранкеры Вован и Лексус ответили, за что получили ордена Дружбы

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о получении орденов Дружбы. По их словам, награду им вручили за вклад в развитие братских отношений между народами и работу, связанную с международной тематикой.

Источник: Life.ru

Пранкеры отметили, что получают сообщения от людей из разных стран, которые благодарят их за помощь в понимании происходящих политических событий. Ранее они не комментировали информацию о награждении, однако фотографии с церемонии в Кремле летом 2024 года публиковал писатель Захар Прилепин.

«Нам нередко пишут из-за границы, причём не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене», — рассказали пранкеры в беседе с РИА «Новости».

Орден Дружбы был учреждён в 1994 году. Им награждают за вклад в укрепление сотрудничества между народами, развитие культурных и гуманитарных связей, а также деятельность, направленную на сближение государств.

Ранее пранкеры Вован и Лексус в беседе с Life.ru рассказали, что вопрос «Чей Крым?» больше не помогает распознать телефонных мошенников. По словам Столярова, такая проверка давно перестала быть надёжной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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