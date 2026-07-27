Жители Хабаровского края получили 24 новых опоры для расширения покрытия мобильной связи

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, продолжает расширять инфраструктуру антенно-мачтовых сооружений на Дальнем Востоке. С начала 2026 года была введена в эксплуатацию 31 новая опора: 24 — в Хабаровском крае, 3 — в Приморском крае и 4 — в Бурятии. Инвестиции в развитие сети антенно-мачтовых сооружений направлены на решение ключевой задачи — расширение покрытия мобильной связи в регионах Дальнего Востока. Для этого проводятся работы по модернизации действующего оборудования, строятся новые опоры. На сегодняшний день портфель «Пилара» в ДФО насчитывает более 630 АМС, включая наземные и кровельные конструкции. На опорах «Пилара» можно устанавливать широкий спектр оборудования: антенно-фидерные системы, базовые станции, репитеры, радиорелейные модули, системы мониторинга эфира, охранно-пожарные системы, телерадиовещательное оборудование. Сегодня каждый третий клиент башенной компании — региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвертый — телерадиовещатель. Аренда мощностей «Пилара позволяет клиентам сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и быстрее развертывать интернет на территориях. По итогам 2025 года “Пилар” увеличил количество эксплуатируемых антенно-мачтовых сооружений на 22% и возглавил рейтинг инфраструктурных операторов по количеству опор — доля компании на рынке составляет 28,4%. Удерживать высокий результат позволяет наличие собственных бригад строительно-монтажного управления, которые обеспечивают комплексный монтаж мачт и оборудования. Сегодня в штате компании 37 таких бригад. Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона “Байкал и Дальний Восток” T2: “Дальний Восток — территория, которая требует повышенного внимания: колоссальные расстояния, сложная логистика, экстремальные климатические условия… Все это предполагает нестандартные подходы к строительству сети. Наличие собственных инженерных бригад позволяют нам нивелировать риски и соблюдать сжатые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Чтобы удержать высокие темпы развития, мы планируем увеличить количество бригад и еще активнее наращивать инфраструктуру антенно-мачтовых сооружений для увеличения зоны покрытия и улучшения качества сети”. Алексей Крушинин, генеральный директор “Пилара”: “В прошлом году мы инвестировали в башенную инфраструктуру Дальнего Востока 420 млн рублей, которые были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах Дальнего Востока. Особое внимание “Пилар” уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития. В этом году мы продолжаем активно развивать инфраструктуру в рамках нашей долгосрочной стратегии”.