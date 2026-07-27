В День Крещения Руси в Хабаровске зазвонят все колокола

В День Крещения Руси, 28 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в каждом храме прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».
Не исключением станет и хабаровская земля, по которой тоже прокатится волна колокольного звона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В этот день ровно в полдень во всех храмах и Петропавловском женском монастыре зазвучат колокола, звон которых будет раздаваться в течение 15 минут, напоминая людям о великом событии, которое изменило ход русской истории.
Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году. И с тех пор эта традиция продолжается.
Акция каждый год объединяет миллионы верующих и служит живым напоминанием истории о дне, когда князь Владимир крестил Русь.