В Советско-Гаванском районе утонул 36-летний мужчина, в Хабаровске горел заброшенный сарай

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на 12 техногенных пожаров, три из них случились в жилом секторе. На водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самый крупный пожар произошёл в Хабаровске на проспекте 60 лет Октября. Там горел заброшенный деревянный сарай. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. Пожарным потребовался час, чтобы полностью справиться с пламенем. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
Трагедия случилась в Советско-Гаванском районе. В бухте Западная у посёлка Заветы Ильича предположительно во время купания утонул 36-летний мужчина. Его тело нашли очевидцы и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. В Бикинском округе и Вяземском районе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности в лесах. На остальной территории края — второй и третий классы.
За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения четыре раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ещё два выезда были связаны с проведением аварийно-спасательных работ. Всего на маршрутах в регионе зарегистрировано 12 туристских групп, в которых находились 138 человек, включая 32 ребёнка.
В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +27 до +29 градусов. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и осторожно обращаться с огнём в быту.
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