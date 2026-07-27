Не превращаем квартиру в склад: Как избежать главных ошибок при хранении сезонных вещей

Для хранения текстиля подойдут мягкие коробки, тканевые чехлы и контейнеры, которые можно разместить на полках шкафа или в нишах. Постельное бельё, пледы и одеяла перед хранением должны быть чистыми и полностью сухими. Не стоит надолго оставлять их в обычных полиэтиленовых пакетах без вентиляции — внутри может появиться затхлый запах. Чтобы этого избежать, эксперт советует использовать ароматические саше, а для защиты от вредителей — специальные средства.