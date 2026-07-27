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Аллею героев открыли в Гагине

Она благоустроена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В селе Гагино прошло торжественное открытие аллеи героев. Десятки жителей пришли почтить память и возложить цветы к памятнику участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. Аллея благоустроена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это уже седьмая территория в Гагино, где проведены работы в рамках национального проекта с 2019 года. Аллея героев посвящена местным бойцам, которые отстаивали интересы нашей страны в военных конфликтах последних лет. В планах на следующий год — продолжать развитие территории и установить мемориал, посвященный бойцам специальной военной операции.\

Галина Вовченко, руководитель организации Гагинских ветеранов:

«Когда-то мы чтили солдат Великой Отечественной войны и продолжаем это делать, а сегодня мы открываем такие аллеи для того, чтобы не забыть о тех ребятах, которые служили, участвовали в различных локальных конфликтах, а их было более тридцати».

Павел Кондаков, глава Гагинского округа:

«В данный момент обустроена площадь около мемориала, сделаны дорожки, поставлены скамеечки, освещение, чтобы людям было возможно приходить отдыхать, посидеть».

Яна Торгушина, жительница Гагино:

«Я часто гуляю по Гагино, и вот сейчас мы очень часто ходим на эту аллею. Нам всё очень нравится здесь».