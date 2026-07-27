Аллею героев открыли в Гагине

В селе Гагино прошло торжественное открытие аллеи героев. Десятки жителей пришли почтить память и возложить цветы к памятнику участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. Аллея благоустроена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это уже седьмая территория в Гагино, где проведены работы в рамках национального проекта с 2019 года. Аллея героев посвящена местным бойцам, которые отстаивали интересы нашей страны в военных конфликтах последних лет. В планах на следующий год — продолжать развитие территории и установить мемориал, посвященный бойцам специальной военной операции.\