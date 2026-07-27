Выставка работ русских метамодернистов открылась в Хабаровске

В Картинной галерее имени Федотова открылась выставка «Русские метамодернисты». Проект реализует Дальневосточный художественный музей совместно с московской Региональной благотворительной общественной организацией Артистическое общество «Ассамблея искусств» при поддержке правительства Хабаровского края. До 10 сентября посетители выставки смогут увидеть более 70 работ от 15 профессиональных художников. «Участников проекта объединяет виртуозное владение техникой и общий интерес к фигуративности. Они — люди, глубоко погруженные в современный контекст. В их работах звучит философская мысль, и появляется то, что мы называем “новой искренностью”», — отметил на церемонии открытия куратор выставки Владимир Назанский. В рамках открытия состоялась творческая встреча с куратором выставки и художниками Иваном Коршуновым и Анастасией Кузнецовой-Руф. Авторы рассказали о работе над картинами и о том, как в их творчестве проявляется «новая искренность».