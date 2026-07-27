Эксперт рассказал, когда наступает профессиональное выгорание в киберспорте

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Пик профессионального выгорания в киберспорте приходится на возраст 20−22 года, когда спортсмены вынуждены совмещать изматывающие тренировки без выходных с обучением в колледжах или вузах. Об этом ТАСС сообщил президент Центра развития компьютерного спорта «Квазар», председатель новосибирского отделения Федерации компьютерного спорта России Павел Ревердатто.
«Профессиональное выгорание может наступить к 20−22 годам, в процессе или в конце обучения в колледже или вузе. Совмещать упорные тренировки с учебой — задача очень непростая. Профессиональные киберспортсмены тренируются без выходных по 8−10 часов в день. Такая нагрузка изматывает и ментально, и физически», — отметил эксперт.
По его словам, в этом возрасте игроки начинают реально оценивать свои шансы в спорте. Конкуренция среди участников очень высокая. Место 20-летнего спортсмена в любой момент может занять талантливый подросток 17 лет. При этом Ревердатто отметил, что единого типичного портрета участника соревнований сегодня нет — в киберспорт приходят самые разные молодые люди.
«На турнирах соревнуются и юноши, и девушки, хотя парней пока намного больше. У всех свой характер и увлечения. Есть ребята, сосредоточенные на учебе: отличники, медалисты, обладатели высоких баллов ЕГЭ. Многие, помимо компьютерного спорта, профессионально занимаются футболом, выступая сразу на нескольких соревнованиях», — пояснил он.
Эксперт уточнил, что в большинстве случаев спортсмены пробиваются на профессиональную сцену без поддержки родителей, которые могут относиться несерьезно к выбору профессии. Однако сама индустрия дает возможность найти другой путь развития еще до наступления выгорания — в администрировании, аналитике или комментаторской работе. Это позволяет молодым людям остаться в профессии, просто сменив направление.
Заработок начинающих специалистов индустрии в среднем составляет 40−50 тыс. рублей, зависит от масштаба организации и региона. Но даже любительские и студенческие лиги становятся для молодых людей реальной стартовой площадкой, отметил эксперт. Для начала карьеры крупные вложения не нужны. По словам эксперта, достаточно базового набора техники, который есть почти у каждого школьника (клавиатура, игровая мышь, монитор и так далее), а первых результатов можно добиться без специальной игровой техники за счет упорства и дисциплины.
Киберспорт из Сибири.
Центр развития компьютерного спорта «Квазар» основан в Новосибирске в 2020 году. Проект развивает школьный и студенческий киберспорт, совмещая соревнования с образовательными программами. За шесть лет он вырос во Всероссийскую молодежную киберспортивную лигу для участников от 14 до 25 лет из 34 городов России.
В 2025 году в ее турнирах приняли участие более 6,5 тыс. игроков из 560 учебных заведений России. За все время существования проекта участникам выплатили более 16 млн рублей призовых, из них свыше 2 млн рублей — за сезон 2025−2026.