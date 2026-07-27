Эксперт рассказал, когда наступает профессиональное выгорание в киберспорте

Заработок начинающих специалистов индустрии в среднем составляет 40−50 тыс. рублей, зависит от масштаба организации и региона. Но даже любительские и студенческие лиги становятся для молодых людей реальной стартовой площадкой, отметил эксперт. Для начала карьеры крупные вложения не нужны. По словам эксперта, достаточно базового набора техники, который есть почти у каждого школьника (клавиатура, игровая мышь, монитор и так далее), а первых результатов можно добиться без специальной игровой техники за счет упорства и дисциплины.