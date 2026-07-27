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Пенсионерам рассказали об увеличении выплат с августа 2026 года

Правовед Виноградов: с 1 августа пенсии вырастут у работающих пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Как рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, перерасчет происходит автоматически и зависит от вида пенсии и личных обстоятельств.

Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка — 470,28 рубля. «Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет», — добавил Виноградов.

Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3−19,3% в зависимости от источника накоплений.

Увеличится пенсия и у тех, кому исполнилось 80 лет или впервые установили I группу инвалидности: фиксированная часть удваивается. Кроме того, с августа пересматриваются доплаты бывшим летчикам и шахтерам.