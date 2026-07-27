Беженка из Латвии назвала, на что хватает средней зарплаты в Европе: речь только о двух позициях

«Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление», — сказала женщина РИА Новости, добавив, что уроженцы Латвии при этом сталкиваются с серьёзными проблемами при попытке устроиться на работу в других странах ЕС.