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Беженка из Латвии назвала, на что хватает средней зарплаты в Европе: речь только о двух позициях

Беженка Елизавета: Средней зарплаты в Латвии хватает лишь на коммуналку и овощи.

Источник: Комсомольская правда

После оплаты коммунальных услуг средней зарплаты в Европе хватает только на оплату овощей и молока. Об этом рассказала беженка из Латвии Елизавета.

«Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление», — сказала женщина РИА Новости, добавив, что уроженцы Латвии при этом сталкиваются с серьёзными проблемами при попытке устроиться на работу в других странах ЕС.

Также она отметила падение качества как продовольственных, так и промышленных товаров европейского производства.

Напомним, цена на газ в Европе подскочила до четырехмесячного максимума.

Как Европа получила солнечный удар по экономике и как это может сказаться на ценах на ряд товаров в РФ, читайте здесь на KP.RU.

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