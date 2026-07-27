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Мужчина ударил прохожего палкой в Хабаровске

В Хабаровске между двумя мужчинами случилась драка, один пострадал. На место выехала полиция и забрала предполагаемого 34-летнего зачинщика. Как выяснилось, мужчина буйно себя вел, ругался матом и приставал к прохожим. 34-летний прохожий сделал ему замечание. Возник конфликт, во время которого горожанин ударил мужчину палкой. Оппонента доставили на скорой в стационар, где установили, что ему нанесли.

В Хабаровске между двумя мужчинами случилась драка, один пострадал. На место выехала полиция и забрала предполагаемого 34-летнего зачинщика. Как выяснилось, мужчина буйно себя вел, ругался матом и приставал к прохожим. 34-летний прохожий сделал ему замечание. Возник конфликт, во время которого горожанин ударил мужчину палкой. Оппонента доставили на скорой в стационар, где установили, что ему нанесли легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.