Мужчина ударил прохожего палкой в Хабаровске

В Хабаровске между двумя мужчинами случилась драка, один пострадал. На место выехала полиция и забрала предполагаемого 34-летнего зачинщика. Как выяснилось, мужчина буйно себя вел, ругался матом и приставал к прохожим. 34-летний прохожий сделал ему замечание. Возник конфликт, во время которого горожанин ударил мужчину палкой. Оппонента доставили на скорой в стационар, где установили, что ему нанесли легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.