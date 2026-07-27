Произвол с северными надбавками устранили прокуроры в Комсомольске-на-Амуре

Одно из учреждений железнодорожного транспорта в Комсомольске-на-Амуре изменило правила оплаты труда после проверки прокуратуры. Внутренний документ неправильно определял порядок начисления северных надбавок и районных коэффициентов, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Работодатель установил, что надбавка должна увеличиваться на 10% только после каждых двух лет работы. Такой порядок ухудшал положение сотрудников, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
По закону прибавка в размере 10 процентов начисляется за каждый последующий год работы. Для сотрудников младше 30 лет действуют более быстрые темпы: первые 20 процентов они получают после шести месяцев, затем надбавка увеличивается ещё на 20 процентов каждые полгода.
Транспортный прокурор потребовал убрать противоречия из положения об оплате труда. После рассмотрения протеста руководство учреждения переписало документ и привело его в соответствие с федеральными требованиями.
Теперь северные надбавки сотрудникам должны рассчитывать по установленным законом срокам, а не по прежней двухлетней схеме.