Произвол с северными надбавками устранили прокуроры в Комсомольске-на-Амуре

По закону прибавка в размере 10 процентов начисляется за каждый последующий год работы. Для сотрудников младше 30 лет действуют более быстрые темпы: первые 20 процентов они получают после шести месяцев, затем надбавка увеличивается ещё на 20 процентов каждые полгода.