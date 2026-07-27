Специалисты напомнили россиянам, когда можно выйти на пенсию досрочно

Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Жители Крайнего Севера получат такое право после 15 лет работы в северных регионах или 20 лет — в приравненных местностях.