Специалисты напомнили россиянам, когда можно выйти на пенсию досрочно

Несколько категорий граждан РФ могут оформить страховую пенсию досрочно в 45−50 лет. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф» со ссылкой на статью 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Так, по словам специалистов, право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных производств, россияне с длительным трудовым стажем, жители Крайнего Севера, врачи, учителя и представители творческих профессий.
Для сотрудников особо опасных производств пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин, для остальных вредных производств — 55 и 50 лет соответственно. При этом нужно иметь 30 пенсионных баллов минимум.
Мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Жители Крайнего Севера получат такое право после 15 лет работы в северных регионах или 20 лет — в приравненных местностях.
Для врачей, педагогов и творческих работников действуют определенные условия. Так, медикам нужно отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, учителям — 25 лет, артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от вида деятельности, говорится в мессенджере МАКС.
С 1 сентября этого года некоторым категориям пенсионеров увеличат размер страховых пенсий. Кто получит прибавку, сообщил независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.