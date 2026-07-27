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Водитель погиб под напором кипятка после наезда на теплотрассу в Комсомольске

Авария произошла сегодня ночью, в 3:15, на пересечении улиц Радищева и Ленинградской. Водитель МАЗа не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил павильон теплового пункта. Удар привел к порыву трубы с горячей водой. Водитель погиб под напором горячей воды. 44-летний пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Авария произошла сегодня ночью, в 3:15, на пересечении улиц Радищева и Ленинградской. Водитель МАЗа не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил павильон теплового пункта. Удар привел к порыву трубы с горячей водой. Водитель погиб под напором горячей воды. 44-летний пассажир был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи. Обстоятельства ДТП выясняются.