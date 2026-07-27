Еноты-однолюбы из Приморья уже десять лет не расстаются друг с другом

Еноты Ника и Марсик из приморского зоопарка «Чудесный» уже около десяти лет живут вместе. По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, за это время они стали одной из самых крепких пар, сохранив верность друг другу и воспитав более 40 детенышей.