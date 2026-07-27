Еноты-однолюбы из Приморья уже десять лет не расстаются друг с другом

Еноты Ника и Марсик из приморского зоопарка «Чудесный» уже около десяти лет живут вместе. По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, за это время они стали одной из самых крепких пар, сохранив верность друг другу и воспитав более 40 детенышей.
«Как бы мы ни пробовали подселять к ним других енотов, вообще никого не подпускают. Такая у них семья сформировалась», — рассказала Екатерина Зотова.
По словам директора зоопарка, Ника и Марсик стали одной из первых пар, которые появились в «Чудесном». За годы совместной жизни они не только создали крепкую семью, но и внесли большой вклад в пополнение енотового семейства.
Первое потомство оказалось особенно многочисленным — в первый год у пары родились сразу семь малышей. В последующие годы детенышей было меньше, однако общее число появившихся на свет енотов уже превысило четыре десятка.
У пары сложились настолько крепкие отношения, что любые попытки подселить к ним других животных не увенчались успехом. Ника и Марсик не принимают в свое семейное пространство других енотов, предпочитая держаться только друг друга.
Как отметила директор, за эти годы вокруг пары выросла настоящая «деревня енотов», однако Ника и Марсик по-прежнему остаются примером крепкой семьи, сохранившей свои привычки и привязанность спустя десятилетие.
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