В Магадане медведь преградил путь двум девушкам на тропе «Корейский ключ»

В Пожарно-спасательном центре напоминают жителям и гостям Магаданской области о необходимости соблюдать осторожность при нахождении в местах обитания диких животных. При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной и пытаться убежать. Лучше медленно отступать, не сводя с животного глаз, и по возможности звонить в экстренные службы.