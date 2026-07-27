В Магадане медведь преградил путь двум девушкам на тропе «Корейский ключ»

В Магадане спасатели пришли на помощь двум девушкам, которые столкнулись с медведем на популярном туристическом маршруте. Инцидент произошёл 26 июля на тропе «Корейский ключ», которая начинается у Магаданского морского торгового порта. Путь девушек преградил дикий зверь, из-за чего они не могли продолжить движение в сторону города и были вынуждены вернуться обратно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Осознавая опасность, девушки позвонили на единый номер экстренных служб 112. Это произошло в 19:03. После звонка туристки спустились к берегу моря, где встретили рыбака на лодке. Мужчина принял их на борт и отплыл на безопасное расстояние, чтобы медведь не мог приблизиться.
К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели Пожарно-спасательного центра Магаданской области. Прибыв на катере, они приняли на борт двух девушек и доставили их в Магадан. В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.
В Пожарно-спасательном центре напоминают жителям и гостям Магаданской области о необходимости соблюдать осторожность при нахождении в местах обитания диких животных. При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной и пытаться убежать. Лучше медленно отступать, не сводя с животного глаз, и по возможности звонить в экстренные службы.
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