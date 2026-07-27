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Авиасообщение с Аяном в Хабаровском крае осложняет непогода

Аэропорт «Мунук» сегодня не принимает и не отправляет самолёты.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вылет рейсов в Аян перенесли на завтра. Неблагоприятные условия вынуждают авиакомпании корректировать график выполнения рейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Аэропорт «Мунук» в Аяне сегодня закрыт до 17:00 для приёма и отправления самолётов. Причина — размокание грунтовой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт пригоден для приёма и выпуска вертолётов, но по причине неблагоприятных метеоусловий вертолетные рейсы перенесли на завтра. В аэропорту синоптики отмечают туман и низкую облачность.

Вылеты рейсов 403 и 404 за 15 — 17 и 27 июля из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 28 июля. Вылет из Николаевска-на-Амуре завтра: рейса 403 за 15 — 17 июля — в 09:00, рейса 403 за 27 июля — в 13:00.

Вылет рейса 407 из Николаевска-на-Амуре в Чумикан сегодня задерживается до 13:30. Причина — неблагоприятные метеоусловия аэропорта назначения. Ожидание новых метеопрогнозов.