Авиасообщение с Аяном в Хабаровском крае осложняет непогода

Аэропорт «Мунук» в Аяне сегодня закрыт до 17:00 для приёма и отправления самолётов. Причина — размокание грунтовой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт пригоден для приёма и выпуска вертолётов, но по причине неблагоприятных метеоусловий вертолетные рейсы перенесли на завтра. В аэропорту синоптики отмечают туман и низкую облачность.