Авиасообщение с Аяном в Хабаровском крае осложняет непогода

Вылет рейсов в Аян перенесли на завтра. Неблагоприятные условия вынуждают авиакомпании корректировать график выполнения рейсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт «Мунук» в Аяне сегодня закрыт до 17:00 для приёма и отправления самолётов. Причина — размокание грунтовой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт пригоден для приёма и выпуска вертолётов, но по причине неблагоприятных метеоусловий вертолетные рейсы перенесли на завтра. В аэропорту синоптики отмечают туман и низкую облачность.
Вылеты рейсов 403 и 404 за 15 — 17 и 27 июля из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 28 июля. Вылет из Николаевска-на-Амуре завтра: рейса 403 за 15 — 17 июля — в 09:00, рейса 403 за 27 июля — в 13:00.
Вылет рейса 407 из Николаевска-на-Амуре в Чумикан сегодня задерживается до 13:30. Причина — неблагоприятные метеоусловия аэропорта назначения. Ожидание новых метеопрогнозов.