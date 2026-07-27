Россиянам напомнили о бесплатных учебниках и пособиях в школах

Школьникам бесплатно предоставляются учебники, пособия, методички и рабочие тетради за счет бюджетных средств образовательных учреждений. Об этом напомнил депутат Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости.
Депутат рассказал, что учебники и пособия предоставляются детям только на время — они остаются в собственности школы и числятся в библиотечном фонде.
Парламентарий также разъяснил, что обеспечение рабочими тетрадями и факультативными пособиями (включая подготовку к ЕГЭ и ОГЭ) не является школьной обязанностью.
Кроме этого, выдача прописей, контурных карт и атласов производится исключительно при их включении в обязательный перечень. Во всех прочих случаях обеспечение осуществляется на добровольной основе родителями.
Напомним, что все российские вузы перейдут на новую систему образования к 2030 году.