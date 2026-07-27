Муж спас жену от мошенников, но деньги уже ушли: биробиджанка взяла кредит на 300 тысяч

Жительнице села Благословенное позвонила «брокер крупной биржи» и пообещала легкий и быстрый заработок, потерпевшая согласилась. Затем звонок перевели на куратора, который убедил женщину взять кредит на 300 тысяч рублей якобы для инвестирования и увеличения прибыли. Потерпевшая оформила заем и перевела все деньги, как ей сказали, на свой новый брокерский счет. В личном кабинете она увидела баланс в 1500 долларов, но при первой попытке вывести деньги возникла «проблема». Куратор объяснил, что нужно оплатить страховку — 5 тысяч — долларов и привлечь доверенное лицо. Биробиджанка рассказала все мужу и попросила его выступить доверенным лицом. Он сразу понял, что это мошенничество, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.