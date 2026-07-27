В Севастополе ограничили электроснабжение

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Электроснабжение Севастополя ограничено для ликвидации перегруза электросетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к временным трудностям.
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