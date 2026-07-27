В Севастополе ограничили электроснабжение

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».