На юго-западе Франции природный пожар создал опасность для военных заводов

Напомним, ранее сообщалось, что во французском департаменте Жиронда, в котором продолжаются масштабные природные пожары, задержали трёх мужчин по подозрению в поджогах. Двое из них были пойманы в коммуне Ла-Тест-де-Бюш. По версии следствия, они запускали фейерверки в сторону трассы и спортивного комплекса. Ещё один мужчина подозревается в умышленном поджоге кустарников. Его задержали в коммуне Лормон, недалеко от Бордо.