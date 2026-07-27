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На юго-западе Франции природный пожар создал опасность для военных заводов

Недалеко от Бордо на юго-западе Франции природный пожар создает угрозу для предприятий ВПК и научных объектов.

Источник: Аргументы и факты

Несколько предприятий военно-промышленного комплекса Франции столкнулись с угрозой из-за природного пожара, который распространяется на юго-западе страны, сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на власти.

Речь идёт об объектах, которые находятся недалеко от Бордо.

«Важные оборонные и научные объекты на западе региона Бордо оказались под угрозой из-за масштабного пожара, который охватил окрестности Аркашонского залива и приближается к агломерации», — уточняется в публикации.

В частности, опасность нависла над четырьмя объектами компании ArianeGroup, включая предприятие, на котором производят топливо для баллистических ракет M51. Кроме того, на указанной территории расположены заводы фирм Dassault, Safran и Thales.

В агентстве отметили, что министерство вооруженных сил Франции объявило о выделении сил и средств, чтобы обезопасить указанные объекты.

Напомним, ранее сообщалось, что во французском департаменте Жиронда, в котором продолжаются масштабные природные пожары, задержали трёх мужчин по подозрению в поджогах. Двое из них были пойманы в коммуне Ла-Тест-де-Бюш. По версии следствия, они запускали фейерверки в сторону трассы и спортивного комплекса. Ещё один мужчина подозревается в умышленном поджоге кустарников. Его задержали в коммуне Лормон, недалеко от Бордо.

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