Германия одобрила производство ядерного топлива по лицензии РФ

Евросоюз ввел 21-й пакет санкций, а Германия впервые с 2022 года одобрила сотрудничество с Россией в ядерной сфере. На заводе в Лингене по лицензии «ТВЭЛ» («Росатом») начнут выпускать топливо для АЭС. Решение принимала земля Нижняя Саксония. В бундестаге его назвали ошибкой, но отказаться не смогли. Российских атомщиков на предприятие, скорее всего, не пустят. Как Германии удалось продать невыгодное для всех решение, что происходит в Лингене и ждут ли там россиян — пишет RTVI.