Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных 24 триллионов

Кроме того, к таком эффекту привели и новые выдачи, которые в последние месяцы находятся на довольно высоких уровнях. Так, в июне россияне взяли в банках ипотеки на 485,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее.