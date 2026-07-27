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Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных 24 триллионов

Объем ипотечных кредитов в России впервые превысил 24 трлн рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных значений, следует из данных БКИ «Скоринг Бюро», которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, за последний год задолженность жителей страны по ипотеке увеличилась на 9,5%, достигнув 24,15 триллиона рублей.

Одним из факторов роста стал длинный срок погашения кредитов. По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, средняя продолжительность ипотечных займов в последнее время находится в диапазоне 20−22 лет.

«В результате даже небольшой объем вновь выдаваемых кредитов приводит к увеличению объема ипотечного портфеля», — отметил он.

Кроме того, к таком эффекту привели и новые выдачи, которые в последние месяцы находятся на довольно высоких уровнях. Так, в июне россияне взяли в банках ипотеки на 485,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее.