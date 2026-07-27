Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Приморья удалили куриную кость, вросшую в тело мужчины в необычном месте

Врачи из Владивостока удалили вросшую в бронхи пациента из КНДР куриную кость.

Источник: Комсомольская правда

Медики из Владивостока извлекли из дыхательных путей мужчины куриную кость, которая находилась там в течение шести месяцев. Историю рассказывает пресс-служба минздрава Приморья.

Сообщается, что пациент — гражданин КНДР. У мужчины долгое время периодически повышалась температура, также его беспокоил кашель. Врачи провели компьютерную томографию и выяснили, что в его бронхи вросла куриная кость, которая и вызвала воспаление.

«Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс».

Пациент уже выписан, его состояние удовлетворительное, добавили в минздраве.

Ранее в Москве врачи удалили у 45-летней женщины кистозное образование размером с дыню.

Накануне в Ростове врачи спасли пенсионера с опухолью весом 15 килограммов и размером с глобус.

Свердловские врачи удалили у пациента 60-килограммовую опухоль, она росла в течение 20 лет.