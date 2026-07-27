Врачи из Приморья удалили куриную кость, вросшую в тело мужчины в необычном месте

Медики из Владивостока извлекли из дыхательных путей мужчины куриную кость, которая находилась там в течение шести месяцев. Историю рассказывает пресс-служба минздрава Приморья.
Сообщается, что пациент — гражданин КНДР. У мужчины долгое время периодически повышалась температура, также его беспокоил кашель. Врачи провели компьютерную томографию и выяснили, что в его бронхи вросла куриная кость, которая и вызвала воспаление.
«Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха», — сказано в релизе ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс».
Пациент уже выписан, его состояние удовлетворительное, добавили в минздраве.
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