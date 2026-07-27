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В аэропортах России могут появиться зоны для отдыха с детьми: подробности

В ОП хотят создать в аэропортах зоны для семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

В чистых зонах аэропортов должны быть оборудованы места для семей с детьми. С подобным предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Необходимо разместить комнаты матери и ребенка в чистых зонах аэропортов, а не только в зонах регистрации. Сейчас, когда возникают задержки с рейсами, иногда даже многочасовые, родителям нужно где-то находиться с детьми, и они, как правило, находятся в залах общего ожидания», — сказал он для ТАСС.

Рыбальченко также высказался за создание в чистых зонах аэропортов оборудованных детских уголков, где маленькие пассажиры могли бы скоротать время в ожидании рейса.

По его словам, эти зоны для семей должны быть специально размечены и обозначены.

Напомним, что с 1 сентября россиян ждут изменения в правилах помощи маломобильным пассажирам в самолетах и аэропортах.