День крещения Руси. Дата и история праздника

Крещение Руси — один из великих праздников в Русской православной церкви. С 2010 года его ежегодно отмечают в конце июля. РБК Life рассказывает, как христианство стало государственной религией разобщенных княжеств и какую роль в этом сыграл князь Владимир «Красное солнышко».
Содержание.
Дата.
Как крестили Русь.
Значение крещения.
История праздника.
Традиции.
Факты.
Главное.
День крещения Руси.
Крещение Руси ежегодно отмечают в России 28 июля. В 2026-м дата выпадает на вторник.
Сохранился только год первого массового крещения народа в Киеве по приказу князя Владимира — 988-й. Однако даже эту дату некоторые историки оспаривают и считают, что крещение народа могло произойти в другое время, например, в 989-м или позже. В литературном памятнике «Память и похвала князю русскому Владимиру» Иакова Мниха сказано, что сначала князь крестился сам и лишь затем через три года пошел на Корсунь (то есть греческий Херсон) [1]. А по легендам, именно в Херсоне Владимир принял крещение и затем уже повелел крестить славян.
Если с годом историки более-менее определились, то точный день по сохранившимся летописям установить невозможно. Из-за этого Крещение Руси стали отмечать в День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Православная церковь вспоминает его 28 июля (по новому стилю) или 15 июля (по старому) [2].
Как происходило крещение Руси.
На момент принятия христианства на Руси было распространено язычество: культ предков, множественные табу и магические верования в духов и богов, которые воплощали силы природы (например, Перун — бог грома и молнии) [3].
Крещение Руси — это условное понятие, принятие христианства не было одномоментным для всего населения. Это довольно долгий исторический процесс, а многие из языческих суеверий и примет сохранились и до наших дней.
Еще до установления христианства на Руси знали об этой вере. Первую христианскую миссию в славянских землях (I век н. э.) связывают с именем апостола Андрея, прозванного Первозванным. Большую роль сыграло создание славянской письменности монахами из Константинополя — Кириллом и Мефодием (вторая половина IX века н. э.). Также на распространение христианства повлияли торговые контакты Киевской Руси с Византией (IX—Х вв.) и тот факт, что в 955-м крестилась княгиня Ольга, бабушка будущего князя Владимира.
Крещение княгини Ольги в Константинополе. Эскиз Ивана Акимова, 1792 год.
(Фото: Иван Акимов / Public Domain / Wikimedia Commons).
Однако именно князь Владимир, прозванный в народе «Красное солнышко», решил сделать христианство официальной религией Руси. Есть красивая легенда о выборе веры из «Повести временных лет». Якобы приходили к князю разные посланники и рассказывали о своей вере. Первыми пришли волжские булгары, которые исповедовали магометанство, Владимиру не понравилось, что в магометанстве практикуют обрезание и запрещают пить вино. Также ко двору являлись иудеи, которых, как сказал Владимир по легенде, «бог лишил за грехи земли» (имеется в виду Иерусалим). И наконец пришел к князю греческий монах и поведал о сотворении мира и страшном суде. Владимиру понравилась христианская вера, и он отпустил посланника с богатыми дарами. Однако сразу князь не крестился, а послал «десять мужей добрых и смышленых», чтобы они посмотрели, чья вера лучше. Посланникам больше всего понравилась христианская служба в Царьграде в соборе Святой Софии [4].
Согласно той же «Повести временных лет», князь Владимир не хотел, приняв христианство, подчиняться грекам, пошел на них войной, захватил греческий Херсонес (Корсунь по-славянски) и потребовал, чтобы императоры Василий и Константин отдали ему в жены их сестру Анну. На что те ответили, что выдадут Анну замуж за Владимира, если тот крестится. Тот согласился, однако перед прибытием Анны и до крещения князя сразила болезнь и он ослеп. Сразу после принятия им христианства Владимир прозрел и сказал, что «теперь-то впервые узрел Бога истинного». Анна, согласно летописи, все же стала женой уже крещенного князя.
Крещение киевлян. Литография Клавдия Лебедева, 1916 год.
(Фото: Клавдий Лебедев / Public Domain / Wikimedia Commons).
Насколько легенды из «Повести временных лет» точны, судить сложно, ведь они были написаны позже описываемых событий. Но если придерживаться официальной точки зрения, князь Владимир с дружиной приняли христианство в Херсонесе в 988-м и в том же году князь приказал крестить киевлян. В летописи сказано, что большое количество людей вышли к Днепру и были крещены. Именно массовое крещение в Киеве многие и считают днем крещения Руси.
Значение крещения Руси.
Согласно учебнику «Религиоведение» (2000) под редакцией Игоря Яблокова, крещение Руси стало предпосылкой к появлению государственно-идеологического и культурного единства племен, которые и составляли в то время население Киевской Руси.
Христианство принесло славянам организованную письменность со знаками препинания, разделением на слова и грамматикой. На Руси появились традиции южнославянской книжности. Первыми книгами была церковная литература, переводы религиозных трудов, поэтому можно сказать, что христианство имело также образовательное и культурное значение для страны. Алексей Гиппиус пишет, что в результате крещения восточные славяне обрели письменную историю. Как итог, к 1110 году возникла «Повесть временных лет» — древнейший летописный свод и основа русской историографии [5].
По мнению Дмитрия Лихачёва, с крещения началась история русской культуры, а христианство сыграло роль культуры-субстрата. Расширились и стали прочнее дипломатические и культурные отношения с Византией и христианскими странами Западной Европы. При этом Лихачёв отмечает, что включиться в мировую культуру Руси помогла богатая основа: фольклор и правовая система.
С принятием христианства на Руси стало развиваться каменное зодчество. Первую каменную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы построили в конце X века в Киеве. Ее также называли «десятинной», так как князь Владимир отдал «десятину» доходов церкви. Ее возвели по византийским образцам из плинфы — плоских кирпичей, характерных для архитектуры Восточной Римской империи [6].
Монастыри были книжными центрами Древней Руси.
(Фото: pixel creator / FOTODOM / Shutterstock).
История Дня крещения Руси.
На государственном уровне праздник впервые отметили в Российской империи в 1888-м при императоре Александре III. В тот год отмечали 900-летие со дня крещения Руси. К празднику реставрировали и строили новые церкви, раздавали в учебных заведениях специально написанное житие Святого равноапостольного князя Владимира, устанавливали иконы в честь князя. Юбилей широко отмечали в день памяти князя — 15 июля по старому стилю. В Москве утром начался крестный ход из церкви Святого князя Владимира до Успенского собора, где после литургии люди направлялись на молебен на Соборную площадь Кремля. Оттуда шествие прошло на Москву-реку для водосвятия и возвратилось обратно на площадь [7].
Тысячелетие со дня крещения Руси отмечали в СССР в 1988-м. Тогда одним из главных мероприятий был концерт в Большом театре Союза ССР и награждение церковнослужителей орденами Трудового красного знамени и Дружбы народов. Впрочем, по мнению некоторых историков, празднование было расценено как часть советского официоза эпохи перестройки [8].
Лишь в 2010-м президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому День Крещения Руси 28 июля стал государственной памятной датой [9].
Традиции Дня крещения Руси.
Накануне Дня крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира в православных храмах проходит всенощное бдение. Богослужение длится от заката до рассвета. Утренняя и вечерняя службы в православных храмах проходят по уставу великого праздника, а в полдень звучит особый колокольный звон.
В 2018-м в день 1030-летия крещения Руси богослужение в Москве проводили на Соборной площади, которая вместила более 6 тыс. верующих. В 2025 году литургию совершили в Успенском соборе Московского Кремля. Туда также перенесли ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира из Храма Христа Спасителя.
Также 28 июля по всей стране люди участвуют в крестных ходах. Один из самых массовых — крестный ход от Успенского собора к памятнику князю Владимиру. В 2021-м его отменяли из-за коронавируса.
Крестный ход от Успенского собора Московского Кремля до памятника князю Владимиру 28 июля 2025 года.
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС).
Интересные факты о крещении Руси.
Князя Владимира называют равноапостольным, поскольку его вклад в распространение христианства церковь приравнивает к миссии апостолов [10]. Однако святым его признали не сразу после смерти. Точная дата канонизации неизвестна: уже в XI веке Владимира почитали как святого, но общецерковное почитание окончательно сложилось лишь во второй половине XIII века.
После крещения на Русь приезжали византийские архитекторы, художники, переводчики и священнослужители. Благодаря этому распространились иконопись, храмовая мозаика, фрески и византийское богослужение [11].
Крещение Руси стало одной из предпосылок возникновения идеи преемственности православного мира. Однако знаменитая фраза «Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать» появилась только в начале XVI века [12]. Ее сформулировал псковский монах Филофей после падения Константинополя. Согласно его идее, первый Рим отошел от истинной веры, второй Рим — Константинополь — погиб, а Москва стала последним оплотом православия.
В монастырях Древней Руси занимались селекцией растений. Там строили сады с яблонями, грушами, малиной, смородиной, крыжовником, вишней. Один из старейших яблоневых садов находился в Киево-Печерской лавре, основанной в 1051 году. При возведении садов могли менять рельеф земли и иногда устанавливали пруды, чтобы повторять планировку случайных или конкретных пейзажей — например, иерусалимских [13].
Иногда сады монастырей продолжались и за их стенами. По мнению Дмитрия Лихачёва, подобные рощи могли восходить к языческим. Иногда на деревьях находили христианские иконы: вероятно, власти пытались христианизировать языческие поклонения.
Дмитрий Лихачёв считает, что двоеверие на Руси — это миф. При этом язычество до сих пор существует «в земледельческих и бытовых нравственных формах». Например, люди могут почитать землю, просить у нее прощения — так, по мнению Лихачёва, выражают особую любовь.
День крещения Руси: главное.
День крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Государственной памятной датой праздник стал в 2010 году.
Точная дата события неизвестна. Оно датировано 988 годом, однако некоторые историки считают, что крещение могло произойти в 989 году или позже.
Князь Владимир сделал христианство государственной религией Киевской Руси. По летописной легенде, перед этим он выбирал между несколькими религиями и крестился в Херсонесе (Корсуни).
Крещение Руси стало длительным историческим процессом, а многие языческие традиции сохранились и позже вошли в народную культуру.
Крещение Руси укрепило государство, способствовало культурному и идеологическому единству восточных славян, развитию дипломатических связей с Византией и христианской Европой.
После принятия христианства на Руси активно развивались письменность, книжная культура, летописание, образование, каменное зодчество и храмовая архитектура.
Традиции Дня крещения Руси включают праздничные богослужения и крестные ходы, которые проходят в православных храмах по всей России.
При подготовке материала мы использовали учебное пособие «Религиоведение» под редакцией И. Н. Яблокова (2000), а также труды академика Д. С. Лихачёва из монографии «Поэзия садов» (1982) и сборника «Русская культура» (2000, издательство «Искусство»).
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