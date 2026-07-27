День крещения Руси. Дата и история праздника

Однако именно князь Владимир, прозванный в народе «Красное солнышко», решил сделать христианство официальной религией Руси. Есть красивая легенда о выборе веры из «Повести временных лет». Якобы приходили к князю разные посланники и рассказывали о своей вере. Первыми пришли волжские булгары, которые исповедовали магометанство, Владимиру не понравилось, что в магометанстве практикуют обрезание и запрещают пить вино. Также ко двору являлись иудеи, которых, как сказал Владимир по легенде, «бог лишил за грехи земли» (имеется в виду Иерусалим). И наконец пришел к князю греческий монах и поведал о сотворении мира и страшном суде. Владимиру понравилась христианская вера, и он отпустил посланника с богатыми дарами. Однако сразу князь не крестился, а послал «десять мужей добрых и смышленых», чтобы они посмотрели, чья вера лучше. Посланникам больше всего понравилась христианская служба в Царьграде в соборе Святой Софии [4].