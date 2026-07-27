Если бы наша дружба была приложением, от меня всегда было бы 5 звезд, ведь она не вылетает даже тогда, когда система перегружена кучей голосовух по ночам. Даже когда батарея на нуле, с тобой всегда есть чем подзарядиться. Так что держи мою пятерку и знай: для тебя я всегда на связи, даже если мир решит обновиться без предупреждения.