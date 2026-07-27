Поздравления с Днем дружбы 2026

30 июля во всем мире отмечают Международный день дружбы — праздник, посвященный взаимопониманию, поддержке и теплым отношениям между людьми. Ко Дню дружбы РБК Life собрал подборку приятных поздравлений в стихах и прозе.
Содержание.
В прозе.
В стихах.
Поздравления с Днем дружбы в прозе.
Короткие.
Поздравляю с Днем дружбы! Невероятно круто осознавать, что в этом безумном мире есть человек, которому можно написать в любое время дня и ночи. Спасибо, что ты есть!
С праздником, родная душа! Желаю всегда иметь повод для отличного настроения и чтобы все планы выполнялись на раз!
Лови праздничные обнимашки! Пусть в твоей жизни всегда будет как можно больше событий, которые так приятно вспоминать.
С Днем дружбы! С таким другом, как ты, мне ничего не страшно. Космического везения, бесконечного заряда энергии и невероятных поворотов судьбы от простого хорошо до необычайно круто!
Мои поздравления с нашим праздником! Ты лучший друг на свете, помни об этом всегда! Обнимаю крепко и очень жду встречи!
Универсальные.
С Днем дружбы! Жизнь полна классных моментов, и мне очень приятно разделять их именно с тобой. Желаю как можно чаще испытывать ощущение, когда хочется кричать: ради этого и стоит жить! И, конечно, чтобы при этом мы как можно чаще были вместе.
С Днем дружбы, дорогой мой человек! Пусть впереди ждет много крутых путешествий, покорение самых желанных вершин и бесконечный запас приятных сюрпризов от жизни!
Говорят, что друзья — это семья, которую мы выбираем сами. Значит, я выбрал (а) себе самого веселого и надежного человека! Желаю нам вместе встретить старость в каком-нибудь классном месте, где мы будем устраивать дискотеки, наслаждаться видом моря и вспоминать, как давали жару! С праздником!
Друг, поздравляю с нашим праздником! Мы постоянно меняем пароли, обновляем список любимых кофеен и других прикольных мест, но всегда остаемся главными друг у друга. Очень хочется, чтобы впереди у нас было много-много внезапных поездок, запланированных и спонтанных встреч и поводов смеяться так, что соседи начнут стучать по батареям. Скоро увидимся!
Если бы мне сказали выбрать спутника для кругосветки или задали вопрос, с кем я буду выживать при зомби-апокалипсисе, я бы без раздумий назвал (а) твое имя. Только ты умеешь разрулить любую ситуацию так, чтобы успокоить самых тревожных паникеров типа меня. Обожаю тебя! С праздником!
Считается, что впервые отметить Всемирный день дружбы предложил доктор Артемио Брачо в 1958 году.
(Фото: Halay Alex / Shutterstock / FOTODOM).
Прикольные.
С праздником, мой соучастник во всех безумных авантюрах! Пусть выходные будут длиннее, чем очереди за бензином, заказчики засыпают предложениями с минимальным чеком от 100 тыс. руб. за пару часов работы и впереди откроется столько возможностей, что единственная проблема будет — не запутаться, какую хватать первой.
Если бы наша дружба была приложением, от меня всегда было бы 5 звезд, ведь она не вылетает даже тогда, когда система перегружена кучей голосовух по ночам. Даже когда батарея на нуле, с тобой всегда есть чем подзарядиться. Так что держи мою пятерку и знай: для тебя я всегда на связи, даже если мир решит обновиться без предупреждения.
Просто интересный факт: наша дружба дает мне 146% годовых от счастья, а это выше любой инфляции. Поэтому предлагаю инвестировать в нас сегодня вечером, вложив пару часов на потрепаться. Что скажешь?
В мире столько вкусной еды, но только ты тот самый деликатес, который никогда не приедается. Даже когда язвишь и подкалываешь, я не чувствую, что объелся нашим общением. Поехали за бургерами в честь праздника?
Ты — моя страховка от скучной жизни. Если вдруг начну говорить про серьезное, останови меня и напомни, что мы еще не пересмотрели все тупые комедии и не побывали на всех стендапах. Вперед за новыми приключениями, о которых будем рассказывать внукам!
В 2011-м Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 30 июля Международным днем дружбы.
(Фото: oneinchpunch / Shutterstock / FOTODOM).
Поздравления с Днем дружбы в стихах.
***\
Есть на свете то, что купить нельзя:
Любовь, удача, счастье — и верные друзья.
В праздник понимаю, как у меня много.
Классных людей, с кем пересеклись дороги.
Спасибо, дорогие, что вы у меня есть!
Всех ваших лучших качеств никогда не перечесть.
Желаю прекрасных, наполненных радостью дней.
И счастья, когда искры летят как от бенгальских огней!
***
С праздником, человек, которому доверяю, как себе,
И с которым не страшны никакие концы света!
Самого прекрасного желаю, бро, тебе!
Давай еще успеем задать жару этим летом!
***
С Днем дружбы! Желаю множество мгновений,
Которые так и хочется повторить,
Чтобы судьба дарила столько впечатлений,
Когда осознаешь: ради этого стоит жить!
***
Лови мой праздничный привет,
Тот, кого круче в мире нет!
Мечтай, твори, дерзай, я верю —.
Тебе открыты любые двери!
Разные источники называют разные даты праздника, однако все они выпадают на лето.
(Фото: Riya_loves_black_cats / Shutterstock / FOTODOM).
***
Подруга, пускай все, о чем мечтаешь,
Вселенная как по щелчку преподнесет.
Сбудется все, что пожелаешь,
Пусть за поворотом тебя удача ждет!
***
С праздником! Любви ярче, чем любой салют,
Радости такой, что льется через край,
Пусть впереди тебя успех и счастье ждут!
Друг, ты самый близкий человек мне, знай.
***
Ты — тот друг, с которым даже в ад.
Я спущусь, если попросишь пойти.
Но перед этим, как всегда, брат,
Мы зайдем в бар, чтобы перекусить.