В федеральном проекте «ДОЛ-игра» приняла участие библиотека Наволочкина в Хабаровске

Хабаровская краевая библиотека имени Наволочкина провела 8 игр в рамках проекта «ДОЛ-игра». Цель инициативы Банка России — создать и адаптировать настольные, деловые игры, квизы, викторины и интеллектуальные соревнования по финансовой грамотности для школ, детдомов и других учреждений. Участниками стали школьники средней школы № 2 поселка Березовка, СОШ № 12 и Гимназии № 5 Хабаровска, воспитанники детского дома № 32 поселка Некрасовка и активисты Поискового движения Хабаровского края. «Игры помогают детям не только учиться, но и получать удовольствие от процесса. На простых примерах участники осваивают правильные модели поведения в игровой форме», — отметила главный библиотекарь учреждения, куратор проекта Валентина Ларина. Принять участие в «ДОЛ-игре» могут детские учреждения края. Подробности можно узнать по телефону: 8−909−871−62−56.