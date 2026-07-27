Когда психиатрический диагноз не помешает поступлению в вуз: юрист объяснил правила

Иной порядок действует для ряда специальностей, где состояние здоровья имеет значение для будущей профессиональной деятельности. Их перечень утверждён постановлением Правительства РФ. В частности, речь идёт о некоторых педагогических, геологических и нефтегазовых направлениях подготовки. Абитуриентам необходимо предоставить медицинское заключение по форме СЭМД-196, после чего врачебная комиссия оценивает тяжесть заболевания и принимает индивидуальное решение о наличии либо отсутствии противопоказаний к обучению. Сам по себе диагноз не означает автоматический отказ.