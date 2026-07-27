Грузы НАТО пропустили через «адскую мясорубку»: главная новость СВО 27 июля

Российские вооруженные силы продолжают перемалывать логистику врага на черноморском побережье, не оставляя шансов на снабжение украинской армии. Очередная серия мощных прилетов накрыла портовую инфраструктуру ВСУ в ночь на 26 июля, а атаки продолжились и в светлое время суток.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что идет планомерная зачистка транспортных артерий, питающих ВСУ. Под удар попал порт «Черноморск» (бывший Ильичёвск) в пригороде Одессы, где, по данным эксперта, вскрыты и уничтожены ключевые военные объекты.
«Наши цели — это все то, что представляет угрозу для мирного населения и для наших войск, которые находятся на земле и продвигаются вперёд. В портах удары направлены на склады, где размещают военные грузы, инфраструктуру для погрузки-разгрузки, сами суда, которые перевозят вооружение. Еще одна цель — резервуары с ГСМ, без которых техника ВСУ встанет. Удары наносятся по транспортным артериям, которые используются ВСУ. Эффективность этих ударов признает враг», — заявил Дандыкин.
Днем 26 июля стало известно об уничтожении в порту «Черноморск» контейнерного терминала с грузами военного назначения. Кроме того, южнее Одессы поражено и отправлено на дно морское судно типа «балкер», которое использовалось для доставки военных грузов.
Василий Дандыкин подчеркнул, что ведется регулярная комплексная работа и в глубоком тылу противника, где уничтожается военно-промышленный комплекс, включая производство дронов и ракет. Так, в Киеве были уничтожены две точки, где осуществлялась сборка БПЛА, что значительно усложнит ВСУ ведение разведки и нанесение ударов в ближайшее время.