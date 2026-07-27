Более 70 работ русских метамодернистов выставили в Хабаровске

В хабаровской Картинной галерее имени А. М. Федотова открылась выставка «Русские метамодернисты». В экспозицию вошли более 70 произведений 15 современных художников, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Метамодернизм соединяет то, что на первый взгляд трудно совместить: надежду и тревогу, стремление к большим смыслам и трезвый взгляд на действительность. Авторы не отказываются от серьёзного разговора со зрителем, но ведут его языком современной живописи — без пафоса и готовых ответов.
Среди участников — Настя Миро с работами из проекта «Октонавтика», посвящённого космическому мусору. Егор Плотников, напротив, обращается к земным пейзажам, однако показывает их без привычной открыточной красоты — суровыми, пустынными и почти безлюдными.
«Участников проекта объединяют виртуозное владение техникой, интерес к фигуративности и та новая искренность, которая возникает из внимательного разговора с современностью», — отметил куратор выставки Владимир Назанский.
На открытии зрители встретились с куратором, а также художниками Иваном Коршуновым и Анастасией Кузнецовой-Руф, которые рассказали о создании своих работ. Выставка будет работать до 10 сентября.