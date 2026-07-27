Более 70 работ русских метамодернистов выставили в Хабаровске

Метамодернизм соединяет то, что на первый взгляд трудно совместить: надежду и тревогу, стремление к большим смыслам и трезвый взгляд на действительность. Авторы не отказываются от серьёзного разговора со зрителем, но ведут его языком современной живописи — без пафоса и готовых ответов.