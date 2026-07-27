Максим Иванов: Обещали сделать путь к санаторию безопасным — работы уже идут

В Хабаровске приступили к комплексному ремонту улиц Правобережной и Санаторной, ведущих к детскому санаторию «Амурский». Работы стали продолжением истории, начавшейся весной после обращения родителей в депутатскую приёмную Максима Иванова. Тогда жители рассказали, что вынуждены добираться до центра медицинской реабилитации по разбитой дороге — без нормального тротуара, через грязь и лужи, в том числе с детьми после операций и на колясках.
Сейчас подрядчик уже работает на улице Правобережной и последовательно движется в сторону Санаторной. Ведётся устройство тротуара, меняются бордюры и дорожное полотно, начался ремонт освещения.
«Весной мы прошли этот маршрут вместе с родителями и городскими специалистами и увидели, насколько тяжело здесь передвигаться людям. Тогда договорились: в течение года привести в порядок не только дорогу, но и пешеходный подход с учётом требований доступной среды. Теперь обещание перешло в конкретную работу», — отметил депутат Государственной Думы Максим Иванов.
В Хабаровске продолжается комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
В Хабаровске продолжается комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
В Хабаровске продолжается комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Ремонт охватывает участок от улицы Уборевича до улицы Бойко-Павлова. Проект предусматривает замену асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров и ливневой канализации, установку бордюров и пешеходного ограждения, а также обновление опор и светильников. Отдельное внимание уделят нормативной освещённости и безопасному передвижению маломобильных жителей.
«Улицы Правобережная и Санаторная ремонтируются комплексно. Здесь меняем дорожное покрытие, приводим в норматив тротуары и доступную среду, обновляем освещение, опоры которого прослужили уже больше тридцати лет. Доступный подход к санаторию постараемся завершить к 1 сентября, весь предусмотренный объём работ — до 1 октября», — рассказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
В Хабаровске продолжается комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
В Хабаровске продолжается комплексный ремонт улиц Правобережной и Санаторной. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Протяжённость ремонтируемого участка улицы Санаторной составляет 1,21 километра. Стоимость работ — более 43,4 миллиона рублей. По состоянию на 21 июля техническая готовность объекта оценивалась в 35 процентов. Подрядчиком выступает местная компания ООО «ДСК Партнёр ДВ».
Во время очередного выезда Максим Иванов вместе с представителями городской администрации и подрядной организации прошёл весь маршрут от Правобережной до Санаторной. Участники осмотра отдельно обсудили расположение будущих пешеходных переходов: из-за изгибов дороги водители должны заблаговременно видеть людей. Также предложено установить дополнительные предупреждающие знаки и защитное ограждение.
«Здесь важен каждый элемент. Недостаточно просто положить асфальт, если мама с коляской или человек после реабилитации всё равно не сможет безопасно пройти. Поэтому смотрим, где должны находиться переходы, ограждения и освещение. К 1 сентября тротуар и доступный путь к санаторию должны быть готовы», — подчеркнул Максим Иванов.
В рамках ремонта также приведут в порядок разворотную площадку возле конечной остановки маршрута № 11. Улицы Правобережная и Санаторная важны не только для посетителей медицинского учреждения: ими ежедневно пользуются жители микрорайона и автомобилисты, а Правобережная помогает разгружать улицу Тихоокеанскую.
«Мы возвращаемся сюда не ради очередного осмотра, а чтобы сверить результат с тем, о чём просили люди. Подрядчик местный, надёжный, сроки подтверждает. Наша задача — помочь оперативно снять возможные организационные препятствия и довести всю работу до конца. Люди должны получить не отдельный кусок тротуара, а нормальную и безопасную дорогу к лечению», — сказал Максим Иванов.
Отдельно депутат продолжит работу по вопросу ремонта внутренней территории санатория «Амурский». Необходимые заявочные документы ранее были направлены в краевое министерство здравоохранения. По словам Максима Иванова, подходы к учреждению и его территория должны обновляться комплексно.