Максим Иванов: Обещали сделать путь к санаторию безопасным — работы уже идут

В Хабаровске приступили к комплексному ремонту улиц Правобережной и Санаторной, ведущих к детскому санаторию «Амурский». Работы стали продолжением истории, начавшейся весной после обращения родителей в депутатскую приёмную Максима Иванова. Тогда жители рассказали, что вынуждены добираться до центра медицинской реабилитации по разбитой дороге — без нормального тротуара, через грязь и лужи, в том числе с детьми после операций и на колясках.