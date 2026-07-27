В Екатеринбурге приостановили работу логистического пункта после пожара

Перед появлением дыма в соседних микрорайонах слышали хлопки. Черный столб дыма был виден с Полевского тракта и с улицы Московской. Персонал вывели на улицу, часть телефонов осталась внутри, и люди не могли связаться с близкими. На месте дежурила скорая.