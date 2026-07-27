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Аналитик Джонсон: наемники, воюющие за Украину, несут огромные потери

Иностранные наемники, воюющие на украинской стороне, несут значительные потери.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, несут серьезные потери.

По его словам, в настоящее время на украинской территории действуют как представители зарубежных структур, так и наемные формирования, однако их численность уже не столь велика, как прежде.

Особое внимание эксперт обратил на наемников из Колумбии и Бразилии. Он утверждает, что именно в этих странах активно ведется набор добровольцев, которые затем отправляются в зону конфликта, где, по его оценке, сталкиваются с высокими потерями.

Джонсон также выразил мнение, что украинские вооруженные силы не смогут добиться успеха независимо от участия иностранных бойцов. Он считает, что недостаточная подготовка мобилизованных негативно сказывается на их эффективности, а нынешнее положение украинской армии, по его оценке, продолжает ухудшаться.

Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи иностранных наемников могут пытаться организовать провокацию в отношении Приднестровья из Одесской области.

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