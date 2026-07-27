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Стало известно количество смотревших матчи ЧМ по футболу россиян

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что общий охват трансляций составил 50,8 млн человек.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Общий охват трансляций и повторов матчей чемпионата мира по футболу 2026 в России составил 50,8 млн человек. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин.

«Вместе с записями игр и повторами охват турнира составил 50,8 млн человек. Учитывая, что многие матчи ЧМ-2026 проходили в ночное время, роль повторов на следующее утро очень сильно возрастала. Их общий охват оказался даже выше, чем у трансляций в прямом эфире», — отметил Тащин.

Также генеральный продюсер телеканала сообщил, что, по данным Mediascope, каждую прямую трансляцию турнира смотрело около 3,9 млн человек. По его словам, учитывая, что в статистику попали матчи группового этапа, а некоторые игры турнира проходили ночью, это очень хороший показатель. Для матчей, проходивших в комфортное время, средний показатель превысил 5 млн человек.

Тащин рассказал, что финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной стал самой популярной спортивной трансляцией на российском телевидении за всю историю.

«По охватам (все 4+; 0+), кроме финала, выделяются полуфинал Аргентина — Англия с охватом 10,5 млн зрителей, Аргентина — Египет (8,8 млн) и Португалия — Испания (8,5 млн)», — сказал он.