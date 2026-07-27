Стало известно количество смотревших матчи ЧМ по футболу россиян

Также генеральный продюсер телеканала сообщил, что, по данным Mediascope, каждую прямую трансляцию турнира смотрело около 3,9 млн человек. По его словам, учитывая, что в статистику попали матчи группового этапа, а некоторые игры турнира проходили ночью, это очень хороший показатель. Для матчей, проходивших в комфортное время, средний показатель превысил 5 млн человек.