Уровень Амура у Хабаровска за сутки поднялся на 11 сантиметров

В Хабаровском крае специалисты МЧС России продолжают следить за паводковой обстановкой. На малых реках ситуация относительно стабилизировалась. Однако на Амуре уровни воды растут. По прогнозам гидрологов, к концу июля у Хабаровска вода может достичь 400 сантиметров. Неблагоприятное явление наступает при отметке 450 сантиметров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным на утро 27 июля, уровень Амура у краевого центра составил 361 сантиметр — за сутки он поднялся на 11 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается рост ещё на 20−25 сантиметров. В зоне возможного подтопления — пониженные участки местности на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.
Повышенная водность также наблюдается на реках Бурея, Уссури, Бикин, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур и Мая. На остальных реках края сохраняется средняя водность. Поймы рек Бурея, Кур, Амгунь, Нимелен и Тугур подтоплены на глубину от 10 до 180 сантиметров.
Обстановка находится на постоянном контроле специалистов МЧС России и органов местного самоуправления. Организовано межведомственное взаимодействие, в круглосуточном режиме уточняются оперативные данные.
Спасатели обращаются к владельцам дачных участков на островных территориях Хабаровска. При повышении уровня воды возможно подтопление огородов и тропинок в низинах, а также разлив проток. Жителям рекомендуют убрать имущество с низких мест и соблюдать меры безопасности.
Особую осторожность спасатели советуют соблюдать туристам и рыбакам. Во время паводка на акватории усиливается течение, под водой могут скрываться различные конструкции, берега размывает, появляется много мусора и упавших деревьев. Существует опасность столкновения с препятствием и повреждения плавсредств. При движении по водоёмам необходимо надевать спасательные жилеты и строго соблюдать правила эксплуатации маломерных судов.
В случае происшествия звоните на единый номер экстренных служб 112.
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