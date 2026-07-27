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В Ростове экстренные службы устраняют последствия ночной атаки

Власти уточняют данные о возможных пострадавших и нарушениях на земле при воздушной атаке на Ростов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове экстренные службы ликвидируют последствия воздушной атаки, которая произошла в ночь на понедельник, 27 июля. Об этом сообщает в своем канале в МАХ глава Донской столицы Александр Скрябин.

По его словам, на месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

Глава города призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Также он попросил сохранять спокойствие.

Напомним, этой ночью жители Ростова сообщали о громких звуках. После глава города Александр Скрябин предупредил о работе сил ПВО и призвал жителей покинуть открытые участки улиц.

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